Экс-супруг Гагариной показал совместное фото с певицей

Дмитрий Исхаков, бывший муж Полины Гагариной, в микроблоге опубликовал редкое фото с ней. Исхаков и Гагарина позировали вместе с Богданом Шуваловым.

Полина Гагарина пошутила, что ждет новые статьи в прессе.

Полина и Дмитрий были женаты шесть лет. У них есть общая дочь Мия. После развода экс-супруги долгое время не могли договориться по поводу опеки над девочкой, пишет

Исхаков даже подавал иск в суд, но позднее отозвал его. Он рассказывал в интервью, что очень беспокоился за отношение к ребенку нового возлюбленного Полины и поэтому не давал разрешения на вывоз дочери за границу.

Напомним, недавно подопечный Полины Гагариной Богдан Шувалов стал победителем 12 сезона шоу «Голос» на Первом канале. Певец набрал чуть более 35% голосов телезрителей. В финале проекта молодой человек исполнил песню Филиппа Киркорова «Единственная».