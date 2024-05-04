Нюша объяснила смену имиджа

Недавно Нюша появилась перед поклонниками в новом образе. Теперь у нее длинная челка и укладка с эффектом мокрых волос. О причинах изменения привычного вида она рассказала в эфире шоу «Кстати» на VK Видео.

© РИА НОВОСТИ

«Для творческого человека всегда важно раскрываться заново, показать другую свою грань. Мне кажется, что у меня особенно получилось визуально это продемонстрировать, потому что с Нового года у меня ярко поменялся имидж. Дальше я продолжаю это делать музыкально», — сказала исполнительница.

В 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м у них родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 на свет появился сын Саффрон. Нюша столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Тогда певица простила Сивова. Но в начале этого года появились слухи о разводе артистки и бизнесмена, пишет gazeta.ru.

Слухи о возможном разводе ни Нюша, ни Игорь Сивов никак не комментировали, а недавно артистка объявила о возвращении к мужу в Дубай.