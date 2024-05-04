Галич рассказала, как отметила день рождения

Ида Галич отпраздновала свой 34-й день рождения в России. Накануне блогер с подругами прилетела в Сочи. Девушки остановились в хорошем отеле – в этот день именинница решила устроить девичник.

Фото-и видеоотчет телеведущая выложила в микроблог. С утра к Галич пришел визажист. Также Ида запечатлела, как они с подругами разместились в ее номере и спели песню про Русь.

Дресс-код – черный цвет был объявлен заранее.

Галич нарядилась и весь девичий коллектив отправился в ресторан. Официанты поздравили ее с 34-летием и даже спели, пишет teleprogramma.pro. Традиционно виновница торжества задула свечки – только не на праздничном торте, а на тарелке с черной икрой.

После ресторана компания отправилась в танцевальный клуб.

Перед празднованием дня рождения Галич пришлось вызвать скорую помощь. Она опубликовала кадр врача со спины, а также видео, на котором в ряд стоят ампулы.

«Приехал мой подарок. Сочинский», — написала Ида.

Впрочем, звезда все-таки поспешила успокоить тех, кто ролик не открыл и поторопился с выводами.