Галич рассказала, как отметила день рождения
Ида Галич отпраздновала свой 34-й день рождения в России. Накануне блогер с подругами прилетела в Сочи. Девушки остановились в хорошем отеле – в этот день именинница решила устроить девичник.
Фото-и видеоотчет телеведущая выложила в микроблог. С утра к Галич пришел визажист. Также Ида запечатлела, как они с подругами разместились в ее номере и спели песню про Русь.
Дресс-код – черный цвет был объявлен заранее.
Галич нарядилась и весь девичий коллектив отправился в ресторан. Официанты поздравили ее с 34-летием и даже спели, пишет teleprogramma.pro. Традиционно виновница торжества задула свечки – только не на праздничном торте, а на тарелке с черной икрой.
После ресторана компания отправилась в танцевальный клуб.
Перед празднованием дня рождения Галич пришлось вызвать скорую помощь. Она опубликовала кадр врача со спины, а также видео, на котором в ряд стоят ампулы.
«Приехал мой подарок. Сочинский», — написала Ида.
Впрочем, звезда все-таки поспешила успокоить тех, кто ролик не открыл и поторопился с выводами.
«Без паники. У меня защемило шею. В 34 вхожу красиво».