У Николая Носкова обнаружили тромбоз

У музыканта Николая Носкова обнаружили проблему с тромбами. Как сообщает Telegram-канал 112, ему провели графическое исследование крови и назначили необходимую терапию.

Отмечается, что артист также получает лечение от других сопутствующих заболеваний. Некоторое время Носков проведет в больнице.

Семье Носкова пришлось продать недвижимость ради его лечения

Напомним, что в 2017 году Носков перенес ишемический спинальный инсульт из-за отрыва тромба. Медики оценивали состояние артиста как крайне тяжелое, однако ему удалось выжить и поправиться. 3 мая СМИ сообщили об экстренной госпитализации артиста с подозрением на пневмонию. Он жаловался на сильный кашель, высокую температуру, а также боли в груди.

В ноябре 2023 года артист прервал свой концерт из-за внезапного ухудшения самочувствия. Он не допел свой хит «Снег» и ушел со сцены. Музыканты доиграли композицию, после чего принесли извинения публике за прерванное мероприятие.