Назван победитель пятого сезона шоу «Маска»

В юбилейном сезоне проекта девушка скрывалась в образе Енота.

«Я тебя такой никогда не видел и не слышал! Я даже сейчас не могу представить твою голову рядом с этим мужским телосложением», — сказал Еноту один из членов жюри Сергей Лазарев.

После раскрытия личности Севиль призналась, что в финальном голосовании расплакалась: «Какая глупая будет смерть — задохнуться в маске от слез!» Также артистка отметила, что «изначально хотела быть крошкой Енотом».

Кроме Велиевой в финале оказались Кот (Ани Лорак), Бабочка (Люся Чеботина) и трио «Змей Горыныч (звезды Comedy Club Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин).

Напомним, что в четвертом сезоне победу одержали Скорпион (Сергей Лазарев) и Мамонтенок (Дима Билан).

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