Сябитова рассказала об изменившихся предпочтениях российских женщин

Ранее немало российских женщин мечтали об иностранных женихах. После СВО и введения санкций ситуация на брачном рынке сильно изменилась. Главная сваха страны Роза Сябитова рассказала об этом журналистам «Московского Комсомольца».

«С введением санкций и началом СВО у наших женихов и невест проявилось ярко выраженное чувство патриотизма. Речи об иностранных женихах вообще не идет. Про них даже никто и не вспоминает», - сообщила Роза.

Телеведущая убеждена, что в последнее время в России жить гораздо лучше, нежели за рубежом.

«Женщина, которая хотела выйти замуж за иностранца, как правило, искала лучшей жизни. В России ее что-то не устраивало: профессия, образование, доход. Наши женщины уезжали за границу за лучшей жизнью. А сейчас там хуже: этого уже никто и не скрывает. Я мониторю ситуацию постоянно: у руководства многих западных стран отношение к россиянам негативное. Кто же в здравом уме при таком раскладе туда поедет?» - объясняет Сябитова.

Сваха отмечает, что после начала спецоперации по-другому стали смотреть на соотечественниц и мужчины:

«Мода на западные стандарты красоты уходит. Мужики наши встрепенулись. Теперь говорят: «Мы не хотим губ-уточек и наращенных ресниц! Мы хотим женщин настоящих, которые любят готовить, могут создавать уют и рожать детей. А мы будем работать и их обеспечивать!»

Ранее Роза Сябитова похвасталась своим бережным отношением к финансам. Как оказалось, телесваха привлекает богатство, вывешивая банкноты на денежное дерево.