Орбакайте намекнула на возвращение на российскую эстраду

В последнее время концерты Кристины Орбакайте в России отменялись один за другим. Тем не менее, певица, по мнению поклонников, намерена вернуться на отечественную сцену. Об этом информирует gazeta.ru.

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Кристина в микроблоге выложила свою фотографию в красивом концертном платье, которую подписала строчкой из хита ее матери певицы Аллы Пугачевой «Песня на бис».

«Я вам спою еще на бис».

Семья Орбакайте – дочь и супруг-бизнесмен проживает в США, сама певица живет на две страны.

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Ранее на Кристину Орбакайте обрушился шквал негативных комментариев после ее выступления в Санкт-Петербурге. Зрители надеялись услышать живой голос звезды, но она лишь открывала рот под фонограмму. Виталий Бородин предложил наказывать штрафом исполнителей, которые заранее не предупреждают зрителей о подобном.