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Чехова рассказала о неудачной косметической процедуре

Анфиса Чехова сейчас появляется на публике только в темных очках. Ее лицо перекосило из-за последствий неудачного укола в бровь. Телеведущая хотела исправить асимметрию лица, но после инъекций один глаз перестал полностью открываться. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

Чехова рассказала о неудачной косметической процедуре
© РИА Новости

Несмотря на все принятые меры дефект полностью исчезнет примерно месяца через два. Об этом звезда написала на своей страничке в социальной сети.

«Вы можете ходить к одному и тому же косметологу 20 лет, но в один прекрасный момент у вас упадет бровь или глаз. И это те самые риски, которые несут все люди, которые колют себе ботокс», — объяснила Анфиса.

Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала «быть основным локомотивом в семье».

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