Чехова рассказала о неудачной косметической процедуре

Анфиса Чехова сейчас появляется на публике только в темных очках. Ее лицо перекосило из-за последствий неудачного укола в бровь. Телеведущая хотела исправить асимметрию лица, но после инъекций один глаз перестал полностью открываться. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

Несмотря на все принятые меры дефект полностью исчезнет примерно месяца через два. Об этом звезда написала на своей страничке в социальной сети.

«Вы можете ходить к одному и тому же косметологу 20 лет, но в один прекрасный момент у вас упадет бровь или глаз. И это те самые риски, которые несут все люди, которые колют себе ботокс», — объяснила Анфиса.

Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала «быть основным локомотивом в семье».