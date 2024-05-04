Налоговая обнаружила у Лерчек еще один долг

У Валерии Чекалиной (Лерчек) есть еще как минимум один долг перед российской налоговой.

По информации Телеграм-канала, SHOT, ФНС направила блогеру уведомление, что ее счета могут заблокировать и она станет невыездной Однако Чекалина уже выехала. Она отдыхает с семьей в Дубае, там же находится и е муж. Их бракоразводный процесс приостановлен до 11 июня — супругам дали время на примирение.

Адвокаты Валерии пока не комментируют ситуацию.

В отношении Чекалиных правоохранители закрыли уголовное дело об отмывании денежных средств. Пара выплатила долг по налогам в размере 504 миллионов рублей.