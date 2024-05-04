Лазарев рассказал, что его дети к нему на концерты не ходят
Сергей Лазарев растит двоих детей - 9-летнего Никиту и 5-летнюю Аню. Они появились на свет у суррогатной матери. Поскольку Лазарев много гастролирует, наследников он видит не так часто, как хотелось бы. В основном их воспитанием занимается бабушка, которой помогают няни, сообщает портал vokrug.tv.
А сам Сергей старается выкраивать время чтобы подольше побыть с детьми. Поскольку они уже подросли он нередко берет их с собой на гастроли.
«Мои любимые. Дико скучаю, когда на гастролях, поэтому сейчас в совместной поездке не отлипаем друг от друга. Сейчас уже детки совсем повзрослели, решил, что чаще буду брать их с собой на гастроли, когда есть возможность! Хотя на сами концерты они не ходят, так как для них я прежде всего папа, а уже потом известный певец Сергей Лазарев. Ведь песни мои они и дома слушают», — написал Сергей в микроблоге.
Накануне певец решил взять небольшой перерыв – улетел в Турцию вместе со своими детьми. У 9-летнего Никиты и 6-летней Ани тоже яркие майские выходные.
«Взял вот этих вот оболтусов. Спиногрызов. И летим в Турцию, потому что завтра там концерт. А кто-то должен погреть на солнышке свои косточки», — рассказал Сергей в своих сторис в социальных сетях.
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