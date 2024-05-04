Лазарев рассказал, что его дети к нему на концерты  не ходят

Сергей Лазарев растит двоих детей - 9-летнего Никиту и 5-летнюю Аню. Они появились на свет у суррогатной матери. Поскольку Лазарев много гастролирует, наследников он видит не так часто, как хотелось бы. В основном их воспитанием занимается бабушка, которой помогают няни, сообщает портал vokrug.tv.

А сам Сергей старается выкраивать время чтобы подольше побыть с детьми. Поскольку они уже подросли он нередко берет их с собой на гастроли.

«Мои любимые. Дико скучаю, когда на гастролях, поэтому сейчас в совместной поездке не отлипаем друг от друга. Сейчас уже детки совсем повзрослели, решил, что чаще буду брать их с собой на гастроли, когда есть возможность! Хотя на сами концерты они не ходят, так как для них я прежде всего папа, а уже потом известный певец Сергей Лазарев. Ведь песни мои они и дома слушают», — написал Сергей в микроблоге.

Накануне певец решил взять небольшой перерыв – улетел в Турцию вместе со своими детьми. У 9-летнего Никиты и 6-летней Ани тоже яркие майские выходные.