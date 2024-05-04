Жена Носкова рассказала о состоянии госпитализированного певца

Накануне Николай Носков попал в больницу. Эту информацию подтвердила его жена, Марина Носкова. Она также сообщила что обследование подтвердило предварительный диагноз. Изначально медики заподозрили у Носкова воспаление легких. Об этом пишет Экспресс Газета.

«К сожалению, диагноз пневмония подтвердился», - сказала Марина.

Она рассказала, что болезнь развивалась нетипичным образом. Оба супруга переболели чем-то похожим на обычное ОРВИ. Никаких признаков серьезного заболевания вначале не было. Но позднее уже стало понятно, что певцу требуется госпитализация.

«В целом, все в порядке, ничего страшного нет. Не надо паниковать. Специалисты меня заверили, что все будет в порядке. Коля в хорошем месте, где работают прекрасные врачи. Я спокойна», - резюмировала Носкова.

Напомним, в 2017 году Николай Носков пережил инсульт, вследствие чего последние годы ходит с костылем и выступает в инвалидном кресле.