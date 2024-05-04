Отменен юбилейный концерт Сергея Никитина
Организаторы мероприятий Центра авторской песни сообщили, что посвященное 80-летию барда Сергея Никитина юбилейное выступление, которое было запланировано на 13 июня, не состоится. Об этом пишет gazeta.ru.
Информация об этом имеется на афише Центра. Причина отмены не указывается.
«Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать».
В апреле Яна Поплавская обвинила Сергея и Татьяну Никитиных в том, что они якобы собирают средства на помощь ВСУ. Тогда Никитины назвали ее обвинения ложью, отметив, что никогда не помогали и не собираются помогать украинской армии.
Ранее Никитины отказались от участия в фестивале уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой «Возраст счастья», который должен состояться в мае в Черногории.
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