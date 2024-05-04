Отменен юбилейный концерт Сергея Никитина

Организаторы мероприятий Центра авторской песни сообщили, что посвященное 80-летию барда Сергея Никитина юбилейное выступление, которое было запланировано на 13 июня, не состоится. Об этом пишет gazeta.ru.

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Информация об этом имеется на афише Центра. Причина отмены не указывается.

«Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать».

В апреле Яна Поплавская обвинила Сергея и Татьяну Никитиных в том, что они якобы собирают средства на помощь ВСУ. Тогда Никитины назвали ее обвинения ложью, отметив, что никогда не помогали и не собираются помогать украинской армии.

Ранее Никитины отказались от участия в фестивале уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой «Возраст счастья», который должен состояться в мае в Черногории.