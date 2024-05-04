Sia выпустила альбом Reasonable Woman

Австралийская певица Sia представила десятый студийный альбом Reasonable Woman (2024). В лонгплей вошло 15 треков, включая выпущенные ранее фиты с Кайли Миноуг, Пэрис Хилтон и Labrinth.

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Reasonable Woman — это первый полноценный поп-альбом Сии со времен выхода This Is Acting в 2016 году. После этого артистка представила тематическую рождественскую пластинку и саундтрек-альбом.

Ранее стало известно, что Сиа продюсирует второй полноформатник Пэрис Хилтон. Релиз состоится в июне.