Прибывшая на ЕВРОВИДЕНИЕ певица из Израиля вынуждена прятаться в отеле

Эден Голан, которая будет представлять Израиль на конкурсе «ЕВРОВИДЕНИЕ-2024» в шведском городе Мальме, не покидает свой номер в отеле без сопровождения охранников по распоряжению службы безопасности. Об этом информирует «Комсомольская Правда».

В Мальме походят пропалестинские демонстрации протеста. Звучат призывы бойкотировать Евровидение и запретить Голан участвовать в конкурсе.

Голан пришлось даже менять конкурсную песню. Содержавшиеся в тексте отсылки к нападению боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года были признаны нарушающими устав «ЕВРОВИДЕНИЯ». Теперь вместо запланированной композиции «Октябрьский дождь» Голан исполнит ее адаптированную версию «Ураган».

Ранее ситуацию прокомментировала сама Эден Голан. Она сообщила порталу Detaly, что «угрозы не смогут испортить ей настроение», она «чувствует себя уверенно и полна решимости» и понимала, что будет «получать и такие комментарии».