Ксения Собчак заступилась за Настю Ивлееву, которую стали критиковать за ее интервью после «голой» вечеринки. Блогер впервые после печально известного мероприятия пообщалась с журналистами.

Настя объяснила, что специально на какое-то время покинула публичное пространство, чтобы в буквальном смысле прийти в себя и подумать о дальнейшей жизни. Она планирует создать собственное СМИ, которое будет правдивым и объективным, больше заниматься благотворительностью и путешествовать по России. За свою ошибку она уже понесла наказание.

«Видно, что Настя раскаивается». Пригожин поделился мнением об интервью Ивлеевой

После этих признаний на Ивлееву обрушился шквал хейта. Тогда к недоброжелателям обратилась Ксения Собчак, информирует teleprogramma.pro.

«Вижу прямо праздник язвительных комментариев, мемов и шуток про Настю и ее интервью. Знаю многих, кто сейчас «оттягивается» по полной — и все эти «праведные» люди далеко не святые <...>, но как же приятно кинуть им свой камешек… Просто поразительно! Такое ощущение, что, если бы все все-таки последовали заповеди Христа «Не судите, да не судимы будете» — тэг стал бы немым…. Отстаньте уже от Насти», — написала Собчак.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал интервью Анастасии Ивлеевой. Он призвал дать девушке шанс на нормальную жизнь, так как произошедшее в клубе «Мутабор» стало для нее серьезным испытанием.