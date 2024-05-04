СВО, скандал в Молдавии, отказ от дочери с ДЦП: где сейчас певец Данко

Певец Александр Фадеев (Данко) продолжает творческую деятельность. Где он выступит в ближайшее время, как артист поддерживает спецоперацию?

Чем известен Данко

Александр Фадеев родился 20 марта 1969 года в Москве. Уже в пятилетнем возрасте он солировал в хоре имени Локтева Дворца пионеров.

В десять лет Фадеев поступил в хореографическую школу при Большом театре. По окончании училища был приглашен в труппу Большого театра.

В 2000–2005 годах обучался в Российской академии театрального искусства на продюсерском факультете. По окончании получил специальность «менеджер-продюсер театрально-концертного дела».

Первые шаги в карьере певца он сделал будучи солистом Большого театра: его голос привлек внимание продюсера и музыканта Леонида Гуткина. Именно благодаря продюсеру творческая карьера Фадеева приняла новый оборот. Кроме того, именно Гуткин придумал ему псевдоним Данко.

Помимо музыкальной деятельности Данко снимался в сериалах «Адвокат», «Право на счастье», «Обручальное кольцо», «Хозяйка большого города» и других.

В 2015 году с партнерами он организовал компанию — производителя колбас и мясных деликатесов под маркой «ДАНКО БИФФ».

Что известно о личной жизни Данко

Первой супругой Данко была Татьяна Воробьева. Брак продлился несколько лет.

В 2021 году Данко и актриса Вера Сотникова признались, что у них был роман, но пара рассталась из-за матери певца, которая была против их отношений.

«Мне было 28, ему 19. Я не просто смотрела на Сашу, я пожирала его взглядом. Он был божественен! Тогда я сказал себе, что не упущу его. Написала ему записку, в которой попросила позвонить», — вспоминала артистка.

На протяжении 13 лет артист встречался с моделью Натальей Устюменко. У пары родились две дочки — Софья и Агата. При этом Данко и Устюменко так и не узаконили отношения официально.

Агате поставили диагноз «ДЦП». В 2017 году певец и модель расстались. Устюменко обвиняла Данко в том, что он не платит алименты.

«Детям я отдал все, что было. Соню вырастил, полноценные 16-17 лет были ей отданы. Уже 18 исполнилось, взрослая девушка на выданье. С Агатой сейчас не общаюсь, потому что мы с ее мамой в очень серьезных контрах. Я считаю, что это было не очень правильное решение — вот так со мной поступить. Репутацию мне корежит, делает из меня монстра и плохого отца. А я хороший отец! Реально хороший. В школу водил. Не пьющий, не курящий, работящий», — комментировал исполнитель.

Он также объяснял, что не видит смысла общаться с больной дочерью, так как у нее не сохранен интеллект.

«С Агатой я не могу общаться по причине того, что она из-за своей болезни не в состоянии это делать, у нее не сохранен интеллект. Это раз. То есть она не видит. Может, и видит какие-то пятна. Но мозг ее не обрабатывает информацию. Она не может двигаться, не может общаться. Она не понимает, что такое мама, папа», — заявлял артист.

Сейчас Данко живет с диджеем Марией Силуяновой. В 2021 году пара приобрела недвижимость в Ялте.

У женщины есть сын от прошлых отношений, воспитанием которого занимается певец.

«Я ему, естественно, больше уделяю своей любви, все, что у меня есть, отдаю этому пацану», — говорил Данко.

Как Данко поддерживает спецоперацию

В 2023 году Данко выступил в одной из воинских частей прифронтовой зоны, где служат бойцы из Владимирской области. Концерт прошел под открытым небом.

В 2022 году артист также поддержал проведение частичной мобилизации в России.

«Считаю, что мобилизация, которую объявил Владимир Владимирович, — благо для населения нашей страны. В частности, для мужчин. Когда еще можно почувствовать ту тонкую грань между жизнью и смертью? И когда можно действительно заняться мужским делом, а не просто перекладывать бумажки с места на место? Мужики будут проявлять себя как мужики и получат открытое окно возможностей для карьерного роста. Плюс ко всему, все, кто поедет служить, будут получать очень неплохие деньги. Я сегодня общался с коллегой из Америки. Так он сказал, что у них там мужчины уже в юбках ходят. А у нас посредством мобилизации все встанет на свои места», — комментировал он.

В 2022 году Данко не пустили на собственный концерт в Кишиневе. Артиста две ночи продержали в молдавском аэропорту.

Избранница певца Мария Силуянова сообщила KP.RU, что его задержали сотрудники погранслужбы. Въезд музыканту запретили из-за поддержки России: проживания в Крыму и поездок в Донбасс.

«Саша должен был выступать в Кишиневе 9 декабря. Чтобы туда добраться, ему пришлось двое суток ехать на поезде из Крыма в Москву, затем лететь в Ереван и уже оттуда — авиарейсом в Молдавию. Но в итоге, когда самолет приземлился в Кишиневе, Сашу, одного-единственного со всего рейса, задержали сотрудники погранслужбы. Мол, ему въезд в страну запрещен по политическим причинам, а именно из-за поддержки России — проживания в Крыму и поездок в Донбасс», — рассказывала Силуянова.

Что Данко говорил о Пугачевой и Галкине

Данко говорил, что юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оказывает влияние на свою супругу, народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

По его мнению, Галкин «поработил» Пугачеву своей молодостью и энергией. Также Данко считает, что в сегодняшней позиции комика все решают деньги.

«Мы с ним служили в одном театре. Талантливый молодой парень был. Я думаю, что в его сегодняшней позиции все решили деньги. Алла Борисовна все-таки старый уже человек. Галкин ее поработил, потому что он молодой, сильный, энергичный, напористый. И вот он сейчас у руля. Если бы не он, ничего такого мы не увидели бы. Пугачева просто уехала за мужем и за семьей. Это ее позиция», — уверен исполнитель.

Чем сейчас занимается Данко

Данко продолжает творческую деятельность. Он выступает на корпоративах и сборных концертах.

20 апреля исполнитель должен выступить в отеле «Бристоль» в Ялте.