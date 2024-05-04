Тейлор Свифт оказалась родственницей Людовика XIV

Тейлор Свифт, чье генеалогическое древо изучили журналисты, оказалась особой королевских кровей. Она - дальняя родственница Людовика XIV (1638-1715). Того, которого называли «король-солнце».

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Прадедом во многих поколениях у Людовика XIV был английский аристократ XV века Джон де ла Поль, граф Линкольн. У него был брат Уильям. Тейлор Свифт- прямая правнучка Уильяма в 19-м поколении. Об этом пишет Телеграм-канал BILD_Russian со ссылкой на британскую газету The Sun со ссылкой на генеалогический портал «Мое наследие» (My Heritage).

Журналисты изучили генеалогическое древо звезды и установили, что Тейлор Свифт — родственница короля Франции. Журналисты изучили генеалогическое древо и установили, что Тейлор Свифт — дальняя родственница Людовика XIV (1638-1715). Прадедом во многих поколениях Людовика XIV был английский аристократ XV века Джон де ла Поль, граф Линкольн. У него был брат Уильям. Тейлор - прямая правнучка Уильяма в 19-м поколении.

Журналисты обнаружили у короля и певицы общую страсть к дорогой недвижимости. Монарх возвел дворец в Версале, а исполнительница вложила 150 млн долларов в виллы и апартаменты.

Певица Тейлор Свифт второй год подряд становится самым продаваемым музыкальным исполнителем, следует из доклада за 2023 год, опубликованного Международной федерацией звукозаписи.

Певица в прошлом году превзошла свой собственный рекорд как первая в истории исполнительница, впервые победившая в Global Artist Chart.