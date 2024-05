Умер лидер панк-рок-группы Dicks Гэри Флойд

Основатель американской панк-рок-группы Dicks Гэри Флойд скончался на 72-м году жизни от сердечной недостаточности. Визитной карточкой коллектива был дебютный хардкор-панк-сингл Dicks Hate The Police (1980).

О смерти музыканта сообщает The Austin Chronicle.

Dicks собрались в Остине, Техас в 1980 году. За непродолжительный период существования в шесть лет группа выпустила два студийных альбома: Kill from the Heart (1983) — классический хардкор-панк — и These People (1985). Последний был записан командой в обновленном составе в Сан-Франциско.

После распада Dicks Гэри Флойд пел в коллективе Sister Double Happiness, который турил с пионерами гранжа Nirvana и Soundgarden. После этого проекта последовал еще один — Black Kali Ma, смешивающий звучание панка и блюза. Группа представила всего один альбом — You Ride the Pony (2000).