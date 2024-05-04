Боня предлагает услуги прохода на Каннский фестиваль

Виктория Боня – постоянная участница Каннского кинофестиваля. Она появляется на красной дорожке среди голливудских звезд. Сама телеведущая с дочкой Анджелиной живет около Монако, всего в часе езды от Канн.

Виктория утверждает, что всякий раз получает приглашения на это мероприятие. Когда-то она аккредитовалась на кинофорум от радиостанции в Монако, на которой тогда работала, пишет «Комсомольская Правда».Также ее несколько раз приглашал один из главных спонсоров фестиваля – ювелирный дом Chopard.

Теперь же звезда обзавелась связами и предлагает услуги для желающих получить проход в Канны.

«Хотите попасть на Каннский кинофестиваль? Я могу все устроить – от трех миллионов рублей. Это билет, машина, которая вас привезет туда. А если есть желание пойти со мной, то цена в два раза больше. Я могу достать вам платье, могу вас сводить на фестиваль. Если захотите, чтобы о вас написала иностранная пресса – все возможно, если у вас на это есть бюджет», - предлагает Боня в микроблоге.

Ранее Боня опубликовала кадры с новым цветом волос, подчеркнув, что не прибегала к окрашиванию. Как объяснила блогер, можно изменить цвет волос с помощью наращивания. Она потратила на новую прическу миллион рублей.