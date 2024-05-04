Ханна: «Я очень не хочу, чтобы мои детки выросли заносчивыми»

Ханна рассказала о воспитании детей. Они с супругом продюсером Павлом Курьяновым растят двух дочерей. Певица стремится, чтобы девочки не стали заносчивыми. По ее словам, она старается не приучать их к роскоши с самого детства. Об этом она сообщила журналу hellomagrussia.

«Это я ездила на маршрутке и троллейбусе в школу, а они растут в такой среде, где у многих машина с личным водителем. И я переживаю, что дети не видят, как живут другие», — объяснила певица.

Родители платят старшей девочке-школьнице деньги за хорошие оценки. При этом стараются привлекать ее к благотворительной деятельности.

«Я переживаю, что дети не видят, как живут другие. Моя основная задача как матери — показать им и эту сторону. Со старшей мы периодически вместе заказываем на маркетплейсах какие-то вещи для детских домов или нуждающихся семей. Недавно она спросила: «А можно я сама выберу и из своих денег заплачу?». И вот такие моменты меня очень трогают. Я понимаю, что все не зря», - призналась звезда.

О самостоятельности Ханны поклонники и в самом деле наслышаны давно. Однажды она призналась, откуда у нее деньги, и, судя по ответу, Пашу здесь совсем ни при чем.

niy/