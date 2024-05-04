Леонид Агутин покинул Россию после выхода новой песни Пугачевой

Российский певец Леонид Агутин улетел из России — майские праздники артист проводит в Объединенных Арабских Эмиратах. Это произошло спустя некоторое время после того, как артистка Алла Пугачева выпустила новую песню «Я плачу», слова и музыку к которой написал Агутин.

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В Эмиратах певец проведет несколько концертов. Об одном из них рассказала телеведущая Виктория Лопырева, которая посетила выступление Агутина в Дубае.

— Лучший. Помню концерт Лени в «Юбилейном» в Сочи очень много лет назад… Тогда он был абсолютно «босоногим мальчиком», а я — маленькой школьницей, которая знала наизусть все его песни, — написала Лопырева в личном блоге.

Пугачева в честь своего юбилея выпустила новую композицию «Я плачу». Слова и музыку к ней написал Леонид Агутин.

«Жизнь слишком хороша, чтобы грустить. Я так и не смогла тебя разлюбить. Мы вместе навсегда, нам надо понять: жизнь слишком хороша, чтобы страдать», — поет в ней Примадонна российской эстрады.

СМИ сообщили, что торжество для Пугачевой оказалось не таким уж радостным. Воздушное пространство Израиля, где она сейчас находится, закрыли, поэтому друзья Примадонны не смогли прилететь к ней на юбилей. Вдали оказался и муж певицы, юморист Максим Галкин*, который пил виски и записывал видео в соцсети, пока Пугачева якобы пряталась в бомбоубежище с детьми — Лизой и Гарри.

*Признан в РФ иностранным агентом.