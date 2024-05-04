«Самое тяжелое я уже пережила»: актриса Александра Урсуляк — о женской роли в кино и жизни

Ее считали одной из самых красивых советских актрис, ставили в один ряд с Софи Лорен и Одри Хепберн. За роль в фильме «Летят журавли» она получила «Золотую пальмовую ветвь». Со дня рождения народной артистки России Татьяны Самойловой исполнилось 90 лет, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

Про нее говорили, что она не играла, а проживала свои роли. Ее Вероника из фильма «Летят журавли» стала символом вечной любви.

«Она очень раздваивалась и каялась внутри, что она не дождалась, что она сломалась. Поскольку вот такая неоднозначная героиня впервые появилась на экране, ее все полюбили. Потому что чего только не творилась, война, многие не дождались», – рассказал народный артист России, режиссер Андрей Житинкин.

Картину признали на Западе. Советская актриса впервые получила «Золотую пальмовую ветвь» как «самая скромная и обаятельная». Ею восхищались Джина Лоллобриджида и Пабло Пикассо. Самойлову приглашали сниматься во Франции и в Голливуде. Знаменитой на весь мир она стала в 24. Казалось, головокружительное начало кинокарьеры.

«Она создала совершенно новый тип русской женщины, советской женщины, который прежде не знали, который прежде казался невозможным. Она была удивительная актриса, очень тонкая, глубокая, невероятная совершенно», – рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному Михаил Швыдкой.

Дочь известного актера Евгения Самойлова о кинематографе грезила с детства. Отец не сильно возражал и она поступила в Театральное училище имени Щукина, а уже через два года дебютировала в кино – сыграла небольшую роль в фильме «Мексиканец».

Самойлова ждала звездных ролей, но телефон молчал, новых сценариев практически не присылали. После «Журавлей» трагическая пауза затянулась на 10 лет. «Та популярность, которая на нее свалилась, она к ней не была готова. Все девчонки, значит, сделали стрелки, как у нее, все делали прическу, как у нее. Такой сумасшедший успех, и нет ролей. Режиссеры боялись ее как-то. Они боялись предложить ей материал хуже, чем то, что уже было, не такого высокого художественного уровня. Поэтому просто ее все обходили стороной», – рассказал киновед, хранитель фондов Киностудии им. М.Горького Алексей Тремасов.

Второе серьезное приглашение в кино и чуть ли не последнее на большом экране. Самойлова получила на главную роль в ленте «Анна Каренина». Ее не хотели утверждать на роль главной героине. Говорили про раскосые глаза и неславянский типаж, которой не может быть у героини Льва Толстого. Отстоял режиссер Александр Захри. И Самойлова сыграла так, что вопросов к ней не осталось.