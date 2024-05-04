Сухо из EXO анонсировал мини-альбом «1 to 3»

Участник южнокорейского бойз-бэнда EXO Сухо готовится выпустить свой третий сольный EP «1 to 3». Релиз пластинки намечен на 31 мая.

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В мини-альбом войдут семь песен, в том числе два заглавных сингла — одноименный и Cheese. Последний записан при участии Венди из женской K-pop-группы Red Velvet.

Кроме того, 4 мая Сухо представит композицию Asrai, Closer как часть саундтрека к сериалу Missing Crown Prince (2024-…), в котором он сейчас снимается.

Айдол дебютировал сольно с релизом Self-Portrait в 2020-м, а спустя два года выпустил EP «Grey Suit».

В мае также ожидается сольная работа другого участника EXO, D.O. — «Blossom».