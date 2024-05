Четырехлетний сын продюсера Hit-Boy выпустил первый трек

Сын хип-хоп-продюсера Hit-Boy, которого он называет C3, представил дебютный сингл Just Turned 4 («Только что исполнилось четыре»). Маленький артист захотел сделать трек к своему дню рождения.

По словам Hit-Boy, его наследник записал половину фристайла с первой попытки. «Я так смеялся, это было здорово», — поделился продюсер в соцсетях.

В клипе C3 тусуется с ровесниками на игровой площадке и катается на детском электромобиле.

С3 уже имеет опыт записи. Когда мальчику было два года, его голос появился в треке Nas и Hit-Boy «Once A Man, Twice A Child» (2022).

Семья звезды вообще отличается музыкальностью. Отец Hit-Boy — рэпер Big Hit. В прошлом году они выпустили совместный альбом The Truth Is In My Eyes. Дядя артиста — Родни Бенфорд из R&B-группы Troop.