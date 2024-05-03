Блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой необходимо дать возможность и шанс жить как нормальный человек, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин, комментируя первое после «голой» вечеринки интервью знаменитости. По его словам, он увидел искренность в словах Ивлеевой. Как отметил продюсер, все, что произошло после тусовки в московском клубе «Мутабор», стало для блогера серьезным испытанием.

Каждый имеет право на ошибки, каждый имеет право на исправление. Мы не можем осуждать чужие ошибки. Видно, что Настя раскаивается. А ее начинают «бить» и унижать, это неправильно, лежачих не бьют. <...> В этом интервью я увидел искренность в ее словах. Донбасс действительно не прачечная, Ивлеева туда поехала точно не для того, чтобы ее простили. На все ситуации нужно смотреть с двух сторон. Мы должны ей дать возможность и шанс, чтобы Настя смогла жить как нормальный человек, — сказал Пригожин.

Он подчеркнул, что либеральная часть покинувших Россию людей могут забрасывать Ивлееву камнями, но раскаиваться и исправляться — это ее выбор и такое осуждать нельзя. По мнению Пригожина, раньше у блогера не было фильтра и контроля, а сегодня, с учетом всех обстоятельств, он появился.

Ранее Ивлеева дала первое интервью после скандала с «голой» вечеринкой, которая прошла 20 декабря прошлого года. В беседе с блогером и ресторатором Андреем Третьяковым она, в частности, рассказала о последствиях мероприятия, отвернувшихся друзьях и поездке в Донбасс. Ивлеева также призналась, что у нее оборвались связи с многими украинскими коллегами после начала специальной военной операции.

Продюсер «Бригады» Александр Иншаков, требовавший от блогера Насти Ивлеевой миллиард рублей после ее «голой» вечеринки, заявил, что не верит ее словам о помощи военным на СВО. По его мнению, все это является лишь пиаром и попыткой обелить репутацию.

В Сети 3 мая было опубликовано первое интервью телеведущей после скандальной «арт-выставки». В нем она подробно рассказала о том, как у нее поменялись взгляды, а также о поездке в Донбасс на 33-летие. Настя призналась, что пообщалась с жителями ДНР и осталась под большим впечатлением. Вот только многие ее заявлениям не поверили. В их числе и Александр Иншаков.

По признанию продюсера, он считает, что Ивлеева сейчас делает все, чтобы вновь вернуться к работе. Однако у нее ничего не выйдет.

«Это пиар! Хорошая мина при плохой игре. Человек пытается выкрутиться любым вариантом, любым способом. <…> Она уже испортила все, что могла. И что бы она сейчас ни делала — ничего ей на пользу не пойдет», - заявил Иншаков в беседе с Daily Storm.

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Заслуженная артистка России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала поездку блогера Анастасии Ивлеевой в Донбасс.

«Вы знаете, я считаю, что Донбасс — это не индульгенция, это — награда», - приводит Telegram-канал RTVI слова парламентария.

Как подчеркнула Драпеко, ее не волнует дальнейшая жизнь и судьба оскандалившейся на «голой» вечеринке Ивлеевой. При этом она добавила, что очень многие артисты просят, чтобы их отправили в Донбасс, но все заявки удовлетворить невозможно, так как многие просто не подходят по жанру.

«Поэтому мне на Ивлееву глубоко наплевать, исправится она или нет, это ее личное дело», — заключила депутат.

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Стас Барецкий заявил, что подтолкнул Настю Ивлееву дать интервью после вечеринки. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Шоумен Стас Барецкий, который рассказывал, что дружит с Настей Ивлеевой заявил, о том, что якобы он уговорил блогершу прервать молчание и дать интервью.

«Я уговорил Настю на интервью. Я ей говорю: Настя, хватит прятаться, в этом нет смысла, выходи, ты нужна людям. Она много сделала для нашего телевидения, всегда обеспечивала высокие рейтинги», — рассказал он.

Барецкий объяснил, что Киркоров спокойно продолжил жить после скандальной «голой» вечеринки, а значит, шанс на прощение есть и у Ивлеевой.

«Русские люди быстро забывают обиды и умеют прощать», — заявил шоумен.

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Депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву брать пример с певца Филиппа Киркорова. Своим мнением он поделился в разговоре с «Газетой.ру».

Государственный деятель похвалил блогершу за то, что она посетила Донбасс, однако предположил, что ее намерение было связано с желанием очистить свою репутацию после организации «голой вечеринки».

«Ну хорошо, вот Ивлеева съездила, но она же об этом все равно сказала. Что она ездила на Донбасс — замечательно, молодец. Но если Киркоров даже иронизирует над собой в плане каких-то своих недочетов и ошибок, то Ивлеева все как-то очень осторожно. Она избрала неправильную тактику — я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии», — подчеркнул Милонов.

Он добавил, что, если бы Ивлеева внесла изменения в свой образ жизни и в свои заявления, люди бы забыли о «голой вечеринке», так как в России народ «милосерден».

«Никто бы о ней не вспоминал в таком негативном свете. Смеялись бы, как с Киркоровым. Мем сделал он про эту дверь. Никто сейчас не требует Киркорова уничтожать, даже самые радикальные люди. То же самое могло быть здесь», — резюмировал политик.

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Блогера Анастасия Ивлеева не стала распространяться о своей поездке на Донбасс и почти два месяца о ней ничего не говорила. По мнению эксперта по пиару и личному бренду Юлии Антиповой, это было правильным решением с учетом будущих поездок за границу.

Само посещение Донбасса она в беседе с 360.ru расценила как высказывание своей позиции.

"Тема политическая отчасти, а она посещает много разных стран, — отметила Антипова. — Возможно, она не комментировала данный вопрос, опасаясь за то, что ей как тревел-блогеру, в том числе, будет сложно передвигаться по территориям наших не очень дружественных стран".

В целом популярные люди зачастую предпочитают молчать о своей благотворительной деятельности, так как у них много врагов, реакция которых бывает непредсказуемой, добавила эксперт. Она подчеркнула, что для Ивлеевой в этой ситуации сохранение аудитории – ключевой момент, так как это ее основной источник доходов. Оценивая поведение Ивлеевой в целом, Антипова отметила, что ее искренность определить довольно сложно, однако призвала не отрекаться от всех блогеров, а стараться показывать им правильные ценности.

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Блогер была организатором мероприятия, которое возмутило общественность. Ей нужно прощение россиян, чтобы продолжить зарабатывать в нашей стране, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Алёна Август.

«В первую очередь это нужно самой Ивлеевой. Потому что это хоть какая-то попытка вернуть предыдущие финансовые возможности по зарабатыванию. Понятно, что большей частью заработки — это посты и какие-то рекламные коллаборации. Почему не прощают именно её? Вообще-то она организатор этого безобразия. Поэтому к ней вопросов больше, чем к просто участникам, которые ошиблись дверью. Она эту дверь открывала, а не просто в неё зашла. Люди помнят очень долго все твои ошибки, особенно такие стратегические. Это не просто что ты как-то не очень прилично оделась на приличное мероприятие. Это действительно такая фронда в период военного времени, когда важно выбрать сторону, и важно понимать каждый свой шаг, что ты этим демонстрируешь, что ты делаешь и что ты проявляешь. А наши звёзды, к сожалению, не всегда включают голову. И сейчас тоже. И эти частые извинения — это попытка найти какой-то подход, чтобы люди тебя простили».

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Поклонники назвали неискренним первое интервью телеведущей Анастасии Ивлеевой, которое она дала блогеру Андрею Третьякову после скандала с «голой» вечеринкой. Количество дизлайков под видео на платформе YouTube почти вдвое превышает число лайков. Комментаторы обратили внимание на то, что во время разговора Ивлеева в белой футболке и без макияжа сидит на фоне иконы. Многие предположили, что блогер пытается вернуть себе былую популярность и заработки.

Кто придумывает эти нарочито скромные наряды и виноватый вид побитого котенка? Икона, белая футболка, ангельский голосок? Твоему лицемерию уже никто не верит. Всех тошнит не от твоей вечеринки, а от той дичи, которую ты сейчас исполняешь. Единственное, от чего ты побледнела и заблеяла, — это от того, что перекрылся поток халявных денег от проектов, — написал под видео комментатор Михаил Горбунов.

Поклонница Наталья считает, что Ивлеева «закопала себя своими руками» из-за жадности и неразборчивости в способах заработка. Маргарита Семенова смеется над тем, как быстро блогер «переосмыслила» ситуацию в стране и начала говорить об СВО и Донбассе. Семен С. предложил героине скандалов всегда выходить в эфир на фоне старого пианино и лампового телевизора, накрытого кружевной салфеткой.

Наконец все увидели в ней то, что не замечали на протяжении ее «прекрасной карьеры»: двуличие и вседозволенность. Полное разочарование в человеке. Все же понимают, что Настя на самом деле думает и чувствует. Как же оказалось просто ей договориться со своей совестью, — отметила Ольга Лифрова.

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