«Видно, что Настя раскаивается». Пригожин поделился мнением об интервью Ивлеевой
Блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой необходимо дать возможность и шанс жить как нормальный человек, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин, комментируя первое после «голой» вечеринки интервью знаменитости. По его словам, он увидел искренность в словах Ивлеевой. Как отметил продюсер, все, что произошло после тусовки в московском клубе «Мутабор», стало для блогера серьезным испытанием.
Каждый имеет право на ошибки, каждый имеет право на исправление. Мы не можем осуждать чужие ошибки. Видно, что Настя раскаивается. А ее начинают «бить» и унижать, это неправильно, лежачих не бьют. <...> В этом интервью я увидел искренность в ее словах. Донбасс действительно не прачечная, Ивлеева туда поехала точно не для того, чтобы ее простили. На все ситуации нужно смотреть с двух сторон. Мы должны ей дать возможность и шанс, чтобы Настя смогла жить как нормальный человек, — сказал Пригожин.
Он подчеркнул, что либеральная часть покинувших Россию людей могут забрасывать Ивлееву камнями, но раскаиваться и исправляться — это ее выбор и такое осуждать нельзя. По мнению Пригожина, раньше у блогера не было фильтра и контроля, а сегодня, с учетом всех обстоятельств, он появился.
Ранее Ивлеева дала первое интервью после скандала с «голой» вечеринкой, которая прошла 20 декабря прошлого года. В беседе с блогером и ресторатором Андреем Третьяковым она, в частности, рассказала о последствиях мероприятия, отвернувшихся друзьях и поездке в Донбасс. Ивлеева также призналась, что у нее оборвались связи с многими украинскими коллегами после начала специальной военной операции.
«Уже испортила все, что могла»: почему словам Насти Ивлеевой о помощи военным на СВО не верят
Продюсер «Бригады» Александр Иншаков, требовавший от блогера Насти Ивлеевой миллиард рублей после ее «голой» вечеринки, заявил, что не верит ее словам о помощи военным на СВО. По его мнению, все это является лишь пиаром и попыткой обелить репутацию.
В Сети 3 мая было опубликовано первое интервью телеведущей после скандальной «арт-выставки». В нем она подробно рассказала о том, как у нее поменялись взгляды, а также о поездке в Донбасс на 33-летие. Настя призналась, что пообщалась с жителями ДНР и осталась под большим впечатлением. Вот только многие ее заявлениям не поверили. В их числе и Александр Иншаков.
По признанию продюсера, он считает, что Ивлеева сейчас делает все, чтобы вновь вернуться к работе. Однако у нее ничего не выйдет.
«Это пиар! Хорошая мина при плохой игре. Человек пытается выкрутиться любым вариантом, любым способом. <…> Она уже испортила все, что могла. И что бы она сейчас ни делала — ничего ей на пользу не пойдет», - заявил Иншаков в беседе с Daily Storm.
«Глубоко наплевать»: в Госдуме оценили признание Насти Ивлеевой о поездке в Донбасс
Заслуженная артистка России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала поездку блогера Анастасии Ивлеевой в Донбасс.
«Вы знаете, я считаю, что Донбасс — это не индульгенция, это — награда», - приводит Telegram-канал RTVI слова парламентария.
Как подчеркнула Драпеко, ее не волнует дальнейшая жизнь и судьба оскандалившейся на «голой» вечеринке Ивлеевой. При этом она добавила, что очень многие артисты просят, чтобы их отправили в Донбасс, но все заявки удовлетворить невозможно, так как многие просто не подходят по жанру.
«Поэтому мне на Ивлееву глубоко наплевать, исправится она или нет, это ее личное дело», — заключила депутат.
Стас Барецкий заявил, что подтолкнул Настю Ивлееву дать интервью после вечеринки
Стас Барецкий заявил, что подтолкнул Настю Ивлееву дать интервью после вечеринки. Об этом он рассказал NEWS.ru.
Шоумен Стас Барецкий, который рассказывал, что дружит с Настей Ивлеевой заявил, о том, что якобы он уговорил блогершу прервать молчание и дать интервью.
«Я уговорил Настю на интервью. Я ей говорю: Настя, хватит прятаться, в этом нет смысла, выходи, ты нужна людям. Она много сделала для нашего телевидения, всегда обеспечивала высокие рейтинги», — рассказал он.
Барецкий объяснил, что Киркоров спокойно продолжил жить после скандальной «голой» вечеринки, а значит, шанс на прощение есть и у Ивлеевой.
«Русские люди быстро забывают обиды и умеют прощать», — заявил шоумен.
В Госдуме Ивлееву призвали брать пример с Киркорова
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву брать пример с певца Филиппа Киркорова. Своим мнением он поделился в разговоре с «Газетой.ру».
Государственный деятель похвалил блогершу за то, что она посетила Донбасс, однако предположил, что ее намерение было связано с желанием очистить свою репутацию после организации «голой вечеринки».
«Ну хорошо, вот Ивлеева съездила, но она же об этом все равно сказала. Что она ездила на Донбасс — замечательно, молодец. Но если Киркоров даже иронизирует над собой в плане каких-то своих недочетов и ошибок, то Ивлеева все как-то очень осторожно. Она избрала неправильную тактику — я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии», — подчеркнул Милонов.
Он добавил, что, если бы Ивлеева внесла изменения в свой образ жизни и в свои заявления, люди бы забыли о «голой вечеринке», так как в России народ «милосерден».
«Никто бы о ней не вспоминал в таком негативном свете. Смеялись бы, как с Киркоровым. Мем сделал он про эту дверь. Никто сейчас не требует Киркорова уничтожать, даже самые радикальные люди. То же самое могло быть здесь», — резюмировал политик.
Эксперт по пиару Антипова: поездкой в Донбасс Ивлеева обозначила свою позицию
Блогера Анастасия Ивлеева не стала распространяться о своей поездке на Донбасс и почти два месяца о ней ничего не говорила. По мнению эксперта по пиару и личному бренду Юлии Антиповой, это было правильным решением с учетом будущих поездок за границу.
Само посещение Донбасса она в беседе с 360.ru расценила как высказывание своей позиции.
"Тема политическая отчасти, а она посещает много разных стран, — отметила Антипова. — Возможно, она не комментировала данный вопрос, опасаясь за то, что ей как тревел-блогеру, в том числе, будет сложно передвигаться по территориям наших не очень дружественных стран".
В целом популярные люди зачастую предпочитают молчать о своей благотворительной деятельности, так как у них много врагов, реакция которых бывает непредсказуемой, добавила эксперт. Она подчеркнула, что для Ивлеевой в этой ситуации сохранение аудитории – ключевой момент, так как это ее основной источник доходов. Оценивая поведение Ивлеевой в целом, Антипова отметила, что ее искренность определить довольно сложно, однако призвала не отрекаться от всех блогеров, а стараться показывать им правильные ценности.
Политконсультант объяснила особые требования к Ивлеевой после «голой» вечеринки: она эту дверь открывала
Блогер была организатором мероприятия, которое возмутило общественность. Ей нужно прощение россиян, чтобы продолжить зарабатывать в нашей стране, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Алёна Август.
«В первую очередь это нужно самой Ивлеевой. Потому что это хоть какая-то попытка вернуть предыдущие финансовые возможности по зарабатыванию. Понятно, что большей частью заработки — это посты и какие-то рекламные коллаборации. Почему не прощают именно её? Вообще-то она организатор этого безобразия. Поэтому к ней вопросов больше, чем к просто участникам, которые ошиблись дверью. Она эту дверь открывала, а не просто в неё зашла. Люди помнят очень долго все твои ошибки, особенно такие стратегические. Это не просто что ты как-то не очень прилично оделась на приличное мероприятие. Это действительно такая фронда в период военного времени, когда важно выбрать сторону, и важно понимать каждый свой шаг, что ты этим демонстрируешь, что ты делаешь и что ты проявляешь. А наши звёзды, к сожалению, не всегда включают голову. И сейчас тоже. И эти частые извинения — это попытка найти какой-то подход, чтобы люди тебя простили».
«Тошнит от твоей дичи»: свежее интервью Ивлеевой назвали враньем
Поклонники назвали неискренним первое интервью телеведущей Анастасии Ивлеевой, которое она дала блогеру Андрею Третьякову после скандала с «голой» вечеринкой. Количество дизлайков под видео на платформе YouTube почти вдвое превышает число лайков. Комментаторы обратили внимание на то, что во время разговора Ивлеева в белой футболке и без макияжа сидит на фоне иконы. Многие предположили, что блогер пытается вернуть себе былую популярность и заработки.
Кто придумывает эти нарочито скромные наряды и виноватый вид побитого котенка? Икона, белая футболка, ангельский голосок? Твоему лицемерию уже никто не верит. Всех тошнит не от твоей вечеринки, а от той дичи, которую ты сейчас исполняешь. Единственное, от чего ты побледнела и заблеяла, — это от того, что перекрылся поток халявных денег от проектов, — написал под видео комментатор Михаил Горбунов.
Поклонница Наталья считает, что Ивлеева «закопала себя своими руками» из-за жадности и неразборчивости в способах заработка. Маргарита Семенова смеется над тем, как быстро блогер «переосмыслила» ситуацию в стране и начала говорить об СВО и Донбассе. Семен С. предложил героине скандалов всегда выходить в эфир на фоне старого пианино и лампового телевизора, накрытого кружевной салфеткой.
Наконец все увидели в ней то, что не замечали на протяжении ее «прекрасной карьеры»: двуличие и вседозволенность. Полное разочарование в человеке. Все же понимают, что Настя на самом деле думает и чувствует. Как же оказалось просто ей договориться со своей совестью, — отметила Ольга Лифрова.