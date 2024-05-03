Продюсер назвал причину, по которой Агутин стал давать меньше концертов

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев назвал причину, по которой певец и заслуженный артист России Леонид Агутин стал давать меньше концертов. Об этом сообщает портал «Страсти».

По мнению Бабичева, Агутин отказался от плотного графика из-за возраста. При этом продюсер подчеркнул, что певец не ушел на пенсию — Агутин регулярно выпускает новые альбомы в удобном для себя темпе.

«Певец не ушел в тень: он выступает, зарабатывает. Просто это не так заметно. Раньше у него был плотный гастрольный график, съемки и появление на вечеринках, но сейчас уже не тот возраст и статус», — заявил Бабичев.

Ранее Агутин выпустил новый альбом.