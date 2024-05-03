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Певца Николая Носкова экстренно госпитализировали

Российский певец Николай Носков был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певца Николая Носкова экстренно госпитализировали
© ТАСС

Отмечается, что врачи подозревают у артиста пневмонию. В данный момент состояние 68-летнего Носкова оценивается как средней тяжести.

Согласно имеющейся информации, после отдыха в санатории артист почувствовал сильное недомогание, а также высокую температуру, кашель и боль в груди. В данный момент Носков находится под наблюдением врачей.

Ранее жена Николая Носкова заявила, что у певца обнаружили поражение клеток мозга после инсульта.

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