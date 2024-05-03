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Пригожин рассказал о тайно подкармливающих его официантах

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что официанты в ресторанах подкармливают его втайне от жены, российской певицы Валерии. Его слова приводит «Пятый канал».

Пригожин рассказал о тайно подкармливающих его официантах
© globallookpress.com

Медиаменеджер признался, что ему тяжело даются диеты, так как он не может отказаться от вкусных блюд. При этом певица тщательно следит за своим питанием и занимается спортом.

«Официанты меня подкармливают специально. Йось, пойдем мы тебя покормим. Они уже знают, что Лера строгая», — сказал продюсер.

Он отметил, что супруга следит за его рационом, поэтому по утрам пара регулярно взвешивается.

«А у нас контрольное взвешивание с утра идет, поэтому по весам понятно, что я ел», — добавил он.

Ранее Валерия назвала раздражающую черту своего супруга. Артистка поведала, что ее раздражает громкий голос ее мужа. По ее словам, благодаря тембру и темпераменту Пригожин может заполнить собой все пространство, что является и преимуществом, и недостатком одновременно.

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