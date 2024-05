Кэролайн Полачек выпустила трек Starburned and Unkissed

Американская альт-поп-звезда Кэролайн Полачек представила сингл Starburned and Unkissed. Песня вошла в саундтрек к фильму ужасов «Я видел свечение телевизора» от компании A24, показанному на фестивале независимого кино «Сандэнс» в январе.

© Звук

Пронзительная электропоп-композиция с узнаваемым звучанием Полачек метафорическим языком рассказывает историю влечения одного человека к другому.

По сюжету фильма «Я видел свечение телевизора» ночное телешоу оказывает таинственное влияние на жизни двух подростков. В картине во второстепенных ролях снялись Фред Дерст из Limp Bizkit и певица Линдси Джордан, более известная как Snail Mail.

Над музыкой к ленте, кроме Кэролайн, поработали Фиби Бриджерс, Florist и другие инди-музыканты. Альбом саундтреков увидит свет 10 мая.

В 2023-м Полачек представила второй полноформатник Desire, I Want to Turn Into You, получивший номинацию на «Грэмми» как «Лучший инжиниринг альбома неклассической музыки».