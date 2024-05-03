Стало известно об ухудшении состояния обратившегося к медикам Ярмольника

Стало известно об ухудшении состояния российского актера театра и кино Леонида Ярмольника. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, у обратившегося к медикам актера развились проблемы с желудком, артрит и пансинусит. Отмечается, что воспаление гайморовых пазух у Ярмольника было обнаружено на КТ во время обследования.

На данный момент артист и его жена, художник по костюмам Ольга Ярмольник, находятся под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что у Ярмольника диагностировали гипертонический криз, у его супруги — осложнения на фоне хронической сердечной недостаточности.

До этого Ярмольник опроверг новость о том, что их с супругой экстренно госпитализировали. Он заявил, что посещал медицинское учреждение, чтобы проверить организм.