"Пикник" впервые после трагедии в "Крокусе" представил песню и клип

"Пикник" продолжил творческую активность - в апреле петербургская группа завершила свой "технологический тур" по стране (как его называют сами музыканты). А теперь представила новую песню. Сингл получил название "Гитары тихие рыданья". Релиз песни и видеоклипа состоялся 3 мая.

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Песня ожидаемо получилась печальной и красивой, с завораживающими гитарными переборами и медитативными строчками, будто старающимися излечить душу и мысли.

- Так, где же, те дни, что дали нам надежду, - Поет солист Эдмунд Шклярский в начале песни. И продолжает, очевидно, возвращаясь к событиям в "Крокусе": "Но тайно гитары тихие рыданья еще в нас вызывают дрожь…"

В съемках клипа участвовала вся группа. Но главной его героиней стала девушка с длинными темными волосами и в длинном черном платье - она ставит на проигрыватель давнюю виниловую пластинку и печально ее слушает.