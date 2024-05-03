Джонни Крайст из Avenged Sevenfold вспомнил худший концерт группы

По словам музыканта Джонни Крайста, худшее выступление коллектива состоялось в 2005 году в одном из баров Гамбурга.

© Звук

В тот момент американские металисты только что выпустили свой третий альбом City of Evil (2005) и отправились в тур. В маленьких барах Avenged Sevenfold тогда уже не выступали. На сцене злосчастного заведения артисты появились в полном гриме и с дым-машинами.

«В этом баре мы быстро смирились. Я почти уверен, что люди ушли. Я думаю, началось с десяти и закончилось пятью зрителями», — поделился Крайст в YouTube-шоу The Jesea Lee Show.

В июне 2023-го группа представила первый за семь лет лонгплей Life Is but a Dream…