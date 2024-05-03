54-летний Мэттью Макконахи вместе с женой снялся в рекламе без штанов

Американский актер и продюсер Мэттью Макконахи вместе с женой, бразильской фотомоделью и дизайнером Камилой Алвес, снялся в шуточном рекламном ролике. Соответствующее видео доступно на YouTube.

В начале ролика семейная пара появилась в форме для игры в пиклбол и представила органическую текилу собственного бренда Pantalones. 54-летний артист надел белое поло и бежевые шорты, а 41-летняя манекенщица — свитшот и юбку. «Твоя лучшая подача за день», — с иронией сказала Алвес, когда Макконахи подал ей стакан с напитком.

В конце видео супруги предстали перед камерами без шорт и юбки. Их интимные части тела скрыты пиксельными квадратами. «Мы ценим нашу текилу, а не наши штаны», — заявили знаменитости.

Ранее сообщалось, что австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон снялась без штанов для журнала Elle. Манекенщица позировала в расстегнутой белой рубашке и с черным поясом-корсетом на талии.