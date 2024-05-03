Ивлеева рассказала, почему удалила посты с критикой СВО

Блогерша Анастасия Ивлеева объяснила испугом свое решение удалить посты против СВО. Этим знаменитость поделилась в YouTube-беседе с каналом «Лука Ебков».

«Думаю, что комментировать публикации, которые были сделаны два года назад, уже неактуально. Тогда не было ни разбора, ни понимания, ни знания каких-либо исторических данных. Но смысл остался: я против войны, как и любой нормальный человек», — пояснила девушка.

Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки»

Она призналась, что испугалась и приняла эмоциональное решение удалить посты.

«Прикинь, я девчонка, с которой случился коллапс. Не было ни одной инстанции, которая бы не хейтила или обвиняла меня во всех смертных грехах. Прилетало абсолютно отовсюду. Плюс не было опытных старших товарищей. От растерянности, незнания и страха я это все удалила. Потом вернула», — поделилась блогерша.

В начале мая Ивлеева решила удалить все свои посты в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Знаменитость имеет 17,9 миллиона подписчиков в этой социальной сети.

В конце апреля Тверской суд Москвы наложил штраф в размере 50 тыс. рублей на Ивлееву по обвинению в дискредитации армии, что является максимальным наказанием по данной статье. Причиной послужили посты в Instagram, в которых блогер, по мнению суда, высказывалась негативно о военной операции на Украине.

Речь шла о публикациях от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram, где она высказывалась против проведения военной операции. После «голой вечеринки», которая прошла в декабре 2023 года, Ивлеева скрыла свои посты, однако через несколько дней вернула их обратно.