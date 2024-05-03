Бритни Спирс увезли на скорой после драки с бойфрендом

Американской певице Бритни Спирс все еще сложно адаптироваться после опеки отца. Мешает ей и то, что она выбирает мужчин, которые видят в ней только объект для наживы.

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Сейчас у звезды отношения со своим домработником Полом Солизом. До этого пара не попадала в скандалы. Но вечером в среду, 1 мая, в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе артистка подралась с бойфрендом. Очевидцы рассказали, что Спирс не контролировала себя, кричала, плакала и, возможно, порезалась, передает издание TMZ.

Ей потребовалась срочная помощь медиков. Она вышла к врачам почти обнаженной, знаменитость прикрывалась подушкой и пледом. Избранник не сопровождал ее.

Уточняется, что после осмотра врачи отпустили звезду.

Бритни Спирс разбила каблуком лобовое стекло машины после окончания судебных тяжб с отцом. Такая бурная реакция исполнительницы последовала после решения суда, по результатам которого она должна оплатить судебные издержки отца на сумму около двух миллионов долларов.