Рената Литвинова опубликовала фото Земфиры* на фоне слухов об их ссоре

Режиссер и актриса Рената Литвинова опубликовала редкое фото Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) на концерте в Испании. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рената Литвинова сделала несколько фотографий на концерте, а также на балконе в отеле в Аликанте.

В конце 2023 года актриса и певица отписались друг от друга в соцсетях. Стоит отметить, что они обе обнулили все свои подписки. Кроме того, Литвинова не поздравила подругу с днем рождения 26 августа, хотя раньше никогда не пропускала эту дату. Каждый год она делала пост, где нежно и с восторгом отзывалась о певице.

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25 сентября сообщалось, что Земфира и Литвинова живут отдельно друг от друга в Париже. Инсайдер отметил, что именно исполнительница решила начать жить в одиночестве.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

Ранее Рената Литвинова прогулялась в кроссовках на каблуках по Нью-Йорку.