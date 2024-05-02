Пригожин поссорился со своими подписчиками из-за Пугачевой

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин разместил в своих социальных сетях фото со дня рождения короля отечественной поп-музыки Филиппа Киркорова, которому исполнилось 57 лет.

Под этим снимком его подписчики упрекнули звёзд в том, что они не берут пример с народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, а подстраиваются под существующую реальности.

Пригожин эмоционально отреагировал на такие комментарии, передаёт Pravda.Ru.

«Если уже вызвалась быть Ваша Алла единственной и главной в стране, так ей нечего бояться, – написал Пригожин. – Такого размера и такая великая должна быть со своим народом. Это называется самопожертвование».

При этом продюсер объяснил, что слушал Пугачёву, когда она делала выбор.

«А теперь она передумала, и мы за ней должны бежать?», – возмутился он.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», Киркоров объяснил, почему Пугачёва перестала с ним общаться.