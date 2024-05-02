Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Елена Ханга заявила, что получает пенсию в размере 23 тысяч рублей. После головокружительной карьеры на телевидении звезда продолжает работать. Об этом сообщает Пятый канал.

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Многие поклонники потеряли из вида популярную телеведущую, она действительно пропала с экранов. В одно время она часто ездила в Штаты и хотела устроить карьеру там. Она даже вела программу «Своя правда» в Эстонии, но забросила это дело.

В какой-то момент она даже хотела бросить работу, чтобы заниматься воспитанием дочери Елизаветы-Анны. Девочка появилась на свет в 2001 году. Женщина радовалась, что смогла стать матерью в 39 лет. Семья осталась в Москве. Иногда она делится подробностями личной жизни, так в 2020 году она раскрыла размер своей пенсии, сравнив со стипендией, которую получала дочь в Америке.

«У нее сейчас денег больше, чем у меня. Я пенсионерка, пенсия моя известна — 23 тысячи рублей, а у нее там 400 долларов наличными в месяц. Каждый раз, когда она требует с меня очередной гаджет, я ей говорю: «Что ты к пенсионерке пристаешь? У тебя уже есть свои деньги», — рассказывала Елена в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.

Женщина не оставила профессию и работает до сих пор. Она ведет собственный YouTube-проект «ХАНГость», где общается с представителями культуры, искусства и прочих областей. Два года назад она вела шоу «Просто такая генетика», а после стала участницей проекта «Наследники и самозванцы», похожего на игру «Мафия».

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