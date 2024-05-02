Продюсер рассказал о самом высоком гонораре Сердючки за всю карьеру

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, в 2022 году получил свой самый большой гонорар за выступление на закрытом новогоднем мероприятии в Дубае, рассказал NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. По его словам, тогда певец заработал более 15 млн рублей.

На мой взгляд, один из самых больших гонораров за последнее время Верка Сердючка и ее команда получили в Дубае в новогоднюю ночь с 2021 на 2022 год. Мало того что это был новогодний концерт, так еще и аппетиты у Андрея Данилко и его команды не маленькие. И если обычно он зарабатывал за одно выступление от €100 тысяч до €200 тысяч, но в ту ночь он заработал более 15 млн рублей, — рассказал Бабичев.

Ранее концертный продюсер Сергей Лавров сообщил, что певец Андрей Данилко получал за одно выступление в России до €200 тысяч. По его словам, все изменилось из-за скандального номера Сердючки на Евровидении с песней «Раша, гудбай», после чего концерты в РФ начали отменять. В 2022 году Данилко выступил против начавшейся СВО на Украине и оборвал последние связи с российскими коллегами, подчеркнул Лавров.

До этого звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, что власти ОАЭ запретили въезд Андрею Данилко, потому что страна хочет быть аполитичной. По его словам, в Абу-Даби хотят, чтобы войны и претензии иностранцев оставались «снаружи».