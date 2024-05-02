«Не хотел бы такого путешествия»: Лоза о полете в космос

Певец Юрий Лоза усомнился в возможностях компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX отправить обычных людей в космос. Комментируя НСН подобную возможность, артист подчеркнул, что сам бы «не хотел такого путешествия». По словам Лозы, полет в космос требует определенной подготовки.

Не верю, что эти путешествия состоятся, больше похоже на пиар-акцию. <...> Я бы не хотел такого путешествия. Если это связано с перегрузками, определенными навыками, подходить к таким полетам должны совсем на других принципах. Долгое обследование надо проходить, — пояснил музыкант.

Лоза подчеркнул, что профессия космонавта требует определенных физических данных и долгой подготовки. Артист считает, что Маск мог бы реализовать свою идею, если бы набирал группу туристов, прошедших обследования.

Маск нелогично построил предложение. Логичнее было бы набирать группу, которая пройдет обследование. Уже потом, по результатам обследования, принимать решение о полете. Не должно быть — купил и полетел. Это ведь не то же самое, что записаться в бассейн, — высказался Лоза.

Врач-терапевт Алексей Водовозов ранее рассказал, что обычные люди, которые имеют проблемы со здоровьем, навряд ли смогут полететь в космос. По его словам, противопоказаниями являются хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые патологии.