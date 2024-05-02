Налоговая заблокировала счета Собчак

Федеральная налоговая служба заблокировала счета Ксении Собчак. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Налоговая решила приостановить все операции по счету ООО «Джун Энд Джулай». В компании Ксения Собчак значится, как учредитель и генеральный директор. Уточняется, что компания занимается рекламным бизнесом. Однако по данным источника, их прибыль и выручка за 2023 год составила ноль рублей. Причиной блокировки счетов оказалась несдача декларации.

В апреле Собчак, Урганту и Коке пришлось объясняться из-за гонораров от Блиновской. Как выяснило следствие, оплату на ИП артистов переводили с разных счетов многочисленных ООО, подконтрольных Блиновской. Все эти звезды четыре года назад участвовали в праздновании сорокалетия блогерши.

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Однако артисты вовремя передали внутреннюю документацию своих компаний, касающуюся этих выплат, налоговой службе.