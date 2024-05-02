Поклонники осудили опубликовавшую откровенное фото Собчак

Поклонники назвали неуместным откровенный снимок телеведущей Ксении Собчак в постели без нижнего белья, который она опубликовала в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На фото, сделанном в зеркало на потолке спальни, 42-летняя блогер лежит в двухспальной кровати топлес, прикрывшись белым одеялом. На полу разбросаны книги, одежда и подушки.

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Снимок телеведущая сопроводила рассказом о недавно просмотренном фильме «Бедные-несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, который произвел на нее «большое впечатление». Собчак назвала картину «гениальным графоманством», а видеоряд безупречным.

Ну как не стыдно выставлять такие фото! Ты же мать, знаменитость! Разбросала трусы по полу... — написала в комментариях подписчица Елена.

Зрительница Лилия поинтересовалась, почему Ксения Анатольевна до сих пор не признана иноагентом. Пользовательница Татьяна С. возмутилась тем, что Собчак восторгается западными фильмами и дизайнерами, не обращая внимания на отечественных.

Ранее Собчак на своем авторском YouTube-канале усомнилась в том, что певица Алла Пугачева могла стать биологической матерью своих младших детей Лизы и Гарри. Телеведущая опубликовала исследование на тему позднего материнства. В выпуске интегративный репродуктолог Ольга Балахонцева опровергла слова знаменитых мам о том, что после 50 лет они могли родить с помощью своей замороженной яйцеклетки. Балахонцева сказала, что это невозможно.