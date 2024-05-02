Как долго Брюс Уиллис сможет прожить с деменцией

Состояние страдающего от лобно-височной деменции голливудского актера Брюса Уиллиса ухудшается, вскоре он перестанет узнавать своих близких и бывшую жену, актрису Деми Мур, с которой у них до сих пор сохранились теплые отношения. Мур заявила, что эмоционально готовится проститься с бывшим мужем. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра Алексея Вилкова, сколько еще может прожить голливудский актер с этим диагнозом.

© Вечерняя Москва

По его словам, при лобно-височной деменции развивается слабоумие, у человека утрачиваются все виды памяти: кратковременная и долговременная.

— Брюс Уиллис перестанет узнавать близких, родственников, постепенно он может перестать узнавать и самого себя, утратит все рабочие и бытовые навыки, уменьшится его общая двигательная активность, затруднится речь. В итоге актер перестанет говорить и понимать обращенную к нему речь, — рассказал эксперт.

Со временем эти симптомы усилятся и наступит слабоумие — тогда у пациента полностью прекратится двигательная активность. Длительность жизни в таком состоянии зависит от качественного ухода за актером, отметил психиатр.

— Состояние актера перейдет в вегетативное, которое может длиться довольно долго, время нахождения в нем зависит от ухода и качества медицинской помощи. В данном случае дать точный прогноз довольно сложно, потому что есть высокий риск осложнений, инфекций, продолжительность жизни зависит от получаемой медицинской помощи. Но даже если человек получает ее в максимальном объеме, нельзя исключать, что возможен высокий риск осложнений от сопутствующих заболеваний, — объяснил Вилков.

Чаще всего при лобно-височной деменции долгие годы не живут, подчеркнул эксперт.

— Условно можно предположить, что Брюс Уиллис может прожить в данном состоянии от нескольких месяцев до нескольких лет, не более, — подытожил собеседник «ВМ».

В ноябре прошлого года дочь Брюса Уиллиса Таллула рассказала о самочувствии своего отца после постановки ему диагноза «лобно-височная деменция». Она отметила, что он все такой же, она видит его любовь, несмотря ни на что.