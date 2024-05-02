Валя Карнавал похвасталась новой машиной за 10 миллионов рублей

Блогерша Валя Карнавал похвасталась у себя в социальной сети новой покупкой, она приобрела автомобиль BMW M4. Его стоимость стартует от десяти миллионов рублей.

Новую машину Карнавал выбрала в оранжевом цвете. Также она владеет розовым Mercedes-AMG G 63, который приобрела за 20 миллионов рублей.

Блогерша не уточняла, за сколько взяла BMW M4, но стоимость автомобиля стартует от десяти миллионов рублей. Помимо цены и цвета машина имеет еще один отличительный знак — элитный номер K222OT.

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В начале 2024 года стало известно, что Карнавал приобрела дом у баскетболиста Виталия Фридзона в коттеджном поселке «Изумрудная долина». Точная его цена неизвестно, но, предположительно, он стоил от 185 до 250 миллионов рублей.