Возвращение к Меладзе, долги, тайна со Светлаковым: как живет Брежнева

Поклонники заподозрили украинскую певицу Веру Брежневу в возвращении к бывшему мужу Константину Меладзе. Что об этом известно, что за тайна связывает артистку с Сергеем Светлаковым, как живет Брежнева?

Что известно о возвращении Брежневой к Меладзе

Брежневу заметили на вилле, расположенной на берегу итальянского озера Гарда, которая раньше принадлежала ее экс-супругу композитору Константину Меладзе, пишет «7 дней». Позже артистка поделилась снимками дома в Instagram (деятельность в РФ запрещена), не сообщив, находится ли она в Италии в компании бывшего мужа. Поклонники в Сети предположили, что пара могла воссоединиться после развода.

По данным издания, особняк в итальянских Альпах был приобретен Меладзе за несколько лет до того, как они с Брежневой покинули Россию. После развода артистов исполнительница жаловалась на одиночество и депрессию, говорила, что начинает жизнь с чистого листа.

Теперь же выяснилось, что артистка не потеряла доступ к недвижимости бывшего супруга. По утверждению издания, Брежнева вытребовала хорошие условия в обмен на свое молчание о личной жизни экс-мужа. Она пообещала не рассказывать прессе об изменах Меладзе бывшей жене и других «грязных секретах», пишет источник.

Почему Брежнева развелась с Меладзе

Слухи о расставании пары ходили с 2022 года: Брежнева появлялась на публике без обручального кольца, а затем удалила из своих аккаунтов все фотографии с мужем. В октябре 2023-го певица сообщила, что они с Меладзе развелись.

В Сети считают, что трещина в браке образовалась после начала СВО: певица требовала от мужа публично осудить действия властей РФ, как это сделала она, но тот отказался. При этом украинский блогер Алена Жужа в прошлом году сообщала, что композитор и исполнительница развелись из-за неверности Меладзе.

В Сети озвучили еще одну версию о причинах расставания звезд — новый роман Меладзе. Предполагаемой разлучницей сочли участницу нового состава «ВИА Гры» Софию Тарасову, которую и до этого называли новой фавориткой продюсера.

Что за тайна связывает певицу со Светлаковым

Юморист Сергей Светлаков в интервью журналисту Надежде Стрелец заявил, что поклялся Вере Брежневой не раскрывать тайну их отношений. Он также добавил, что в период совместных съемок в Таиланде они стали общаться ближе.

«Нам просто в единицу времени получилось и творчески друг в друге, и по-человечески раствориться. И мы друг другу тогда были явно нужны», — сказал Светлаков.

Речь идет о съемках фильма «Джунгли», которые проходили в 2012 году. Артисты играли семейную пару, которая столкнулась с кризисом и решила отправиться в экзотическое путешествие. По возвращении из командировки и Светлаков, и Брежнева развелись со своими возлюбленными, после чего и появились слухи о завязавшемся между ними романе.

«У меня с Верой был договор, когда будут касаться какой-то такой темы, я буду всегда отвечать: „Я поклялся не говорить“. И пускай это будет в пространстве и во Вселенной... Да нет, это была сиюминутная шутеха», — добавил Светлаков.

Сколько задолжала Брежнева

Telegram-канал Mash сообщил, что Пенсионный фонд России обратился в суд с требованием взыскать с певицы Веры Брежневой долг. По данным канала, магазин артистки Myseasons недоплатил в ПФР 500 рублей после того, как она уехала из РФ в начале СВО.

В декабре стало известно, что ООО «Майсизонс» ликвидировали. К тому моменту полноправной владелицей бутика осталась только Брежнева, за которой теперь числится долг. Дизайнер Ханна Хмелева вышла из совместного ООО «Майсизонс», поскольку Брежнева перестала принимать участие в развитии бизнеса.

По документам бутик был разделен между владелицами на две части: 51% достался Брежневой, а 49% — Хмелевой. Журналисты пишут, что партнеры разделили обязанности: певица должна была отвечать за пиар Myseasons, а дизайнер взяла на себя все остальное.

Бизнес долгое время работал, принося прибыль, несмотря на отъезд Брежневой, но в октябре 2023 года счета Хмелевой арестовали за налоговые недоимки. Тогда же дизайнер рассказывала, что Брежнева перестала заниматься бутиком и не помогала его развитию после начала СВО.

В начале декабря Хмелева стала единоправной хозяйкой модного бутика. А ООО Брежневой закрыли за долги. Певица должна Федеральной налоговой службе 193 тысячи рублей.