Фрейлина Киркорова планирует маммопластику у скандально известного Хайдарова
Певица Маргарита Овсянникова собралась делать пластическую операцию на груди у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова. Как сообщает «КП», в соцсетях звезда поделилась роликом из кабинета медика и заявила, что операция состоится уже на следующей неделе.
Напомним, что накануне клинику «Ай Кью Пластик», где работал Хайдаров, закрыли по требованию суда на 90 дней. Причиной стали обнаруженные нарушения, которые выявили во время проверок в рамках уголовного дела о смерти продюсера Петра Гаврилова.
В опубликованном видео Овсянникова демонстрирует грудь Хайдарову и говорит, что операцию ей посоветовал сделать Филипп Киркоров. Врач отвечает, что «не стал бы ничего менять», однако раз «король сказал, то надо ваять».
Издание отмечает, что клиника Хайдарова закрыта, а потому прием мог вестись в арендованном кабинете. При этом не понятно, в какой операционной будет проходить вмешательство. Адвокат Елена Сенина заметила, что врач может оперировать только в том учреждении, где трудоустроен официально. Аренда помещений под операцию законом не допускается, а подобная деятельность будет оценена как незаконная.