Фрейлина Киркорова планирует маммопластику у скандально известного Хайдарова

Певица Маргарита Овсянникова собралась делать пластическую операцию на груди у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова. Как сообщает «КП», в соцсетях звезда поделилась роликом из кабинета медика и заявила, что операция состоится уже на следующей неделе.

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Напомним, что накануне клинику «Ай Кью Пластик», где работал Хайдаров, закрыли по требованию суда на 90 дней. Причиной стали обнаруженные нарушения, которые выявили во время проверок в рамках уголовного дела о смерти продюсера Петра Гаврилова.

В опубликованном видео Овсянникова демонстрирует грудь Хайдарову и говорит, что операцию ей посоветовал сделать Филипп Киркоров. Врач отвечает, что «не стал бы ничего менять», однако раз «король сказал, то надо ваять».

Издание отмечает, что клиника Хайдарова закрыта, а потому прием мог вестись в арендованном кабинете. При этом не понятно, в какой операционной будет проходить вмешательство. Адвокат Елена Сенина заметила, что врач может оперировать только в том учреждении, где трудоустроен официально. Аренда помещений под операцию законом не допускается, а подобная деятельность будет оценена как незаконная.