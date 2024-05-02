Раскрыты детали жизни Пугачевой на Кипре

Детали жизни эстрадной певицы Аллы Пугачевой на Кипре раскрыла местная жительница. Ее слова приводит KP.RU.

По словам женщины, артистку заметили в Лимасоле в компании мужчины, похожего на режиссера Кирилла Серебренникова. Они находились в ресторане вместе с мужем певицы, шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Собеседница KP.RU отметила, что сейчас на Кипре проходит кинофестиваль.

«Видели певицу также еще раньше с друзьями на фермерском рынке. Недавно сюда приезжала съемочная группа, но не смогли их "засечь"», — рассказала женщина. По данным KP.RU, Пугачева с мужем проводит весну на Кипре в своей квартире на берегу Средиземного моря.

Ранее друг Пугачевой, артист Александр Левшин назвал причину отъезда исполнительницы из России.