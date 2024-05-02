Солист «На-На» Юрин рассказал, зачем группе нужны были двойники

Первый солист «На-На» Валерий Юрин рассказал, что у него и Владимира Левкина были двойники. Как сообщает «КП», на такой ход продюсер коллектива Бари Алибасов пошел ради больших заработков.

По словам Юрина, на первых порах существования «На-На» в стране давали концерты сразу два коллектива. Алибасов отправлял Юрина на одни гастроли с одним составом, а Левкина — в другие города с другим. В результате коллективу удавалось давать в два раза больше концертов. Саму хитрость в свое время придумал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

Оба артиста на тот момент были узнаваемы, и зрители на концертах были недовольны, что не смогли увидеть обоих кумиров сразу. По этой причине для состава с Левкиным продюсер нашел похожего на Юрина певца — им оказался Владимир Асимов. После ухода Юрина из «На-На» в 1992 году он занял его место.

Бывший солист «На-На» Юрин заявил, что Алибасов задолжал ему $5 млн

Юрин также обвинил Алибасова в том, что он не вернул его долю гонорара за выступления. Солист утверждает, что продюсер остался должен ему около 5 млн долларов.