«Глаз упал»: Анфиса Чехова сообщила об осложнениях после ботокса

Известная телеведущая Анфиса Чехова сообщила об осложнениях после ботокса. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

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Как рассказала артистка, у нее возник птоз верхнего века из-за инъекций.

«Мой глаз упал. Один выглядит как обычно, а второй как будто бы еще не проснулся. Спящий глазик. Это произошло из-за ботулотоксина, когда мы пытались выровнять с косметологом мои брови. Это не зависит от врача», - пожаловалась знаменитость.

Чехова подчеркнула, что птоз верхнего века является одной из проблем, с которой может столкнуться колющий себе ботокс человек.

46-летняя телеведущая неоднократно признавалась, что часто посещает косметологов для сохранения молодости кожи. Звезда рассказывала, что она не боится возможных последствий, вследствие чего она продолжит делать разные процедуры. Она уточняла, что ей необходимо постоянно поддерживать себя в форме, поскольку она является публичным человеком.