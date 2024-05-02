Шепелев рассказал о главном увлечении старшего сына

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что его сын от певицы Жанны Фриске Платон серьезно увлекается баскетболом. По его словам, которые приводит StarHit, мальчик уже добился неплохих результатов в спорте. Шепелев признался, что точно не сможет обыграть 11-летнего сына.

Платону 11 лет. Он отдает все свободное время тренировкам по баскетболу и уже добился неплохих результатов. Я уже точно не смогу его обыграть, — сказал Шепелев.

Он также рассказал об увлечениях второго сына, Тихона, который родился в браке с Екатериной Тулуповой. По словам телеведущего, мальчику уже три года и его предпочтения соответствуют возрасту: молочко и книжки про мышонка. Шепелев добавил, что Тихон любит заниматься гимнастикой.

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Ранее Шепелев вместе с Платоном, Тихоном и падчерицей Ладой появился в студии семейной программы «В кругу друзей». На съемочной площадке также присутствовали их домашние питомцы — три собаки. Пользователи Сети подчеркнули, что Платон становится все больше похож на маму, которая скончалась в 2015 году от онкологического заболевания.